В Австралии решили ударить пивом по парниковому эффекту

Главное: Австралийские пивовары придумали необычный способ спасения от глобальной экологической катастрофы. Выбросы углекислого газа при ферментации хмеля решили улавливать и скармливать микроводорослям для превращения их в кислород.

Детали: Чтобы сократить вредное воздействие на планету от производства пива, сотрудники сиднейской компании Young Henrys при помощи ученых создали два «биореактора», куда поместили триллионы микроорганизмов. Как сообщает Lenta.ru, эти водоросли внутри 400-литровых емкостей поглощают углерод, перерабатывают его и выделяют кислород.

На предприятии убеждены, что польза каждого из сосудов для атмосферы равна эффекту от высадки двух гектаров леса. «Мы могли бы разрушить весь наш участок и посадить деревья, но потребуются годы, прежде чем они поглотят такой же объем углекислого газа и произведут столько же кислорода», — отметил один из основателей Young Henrys Оскар МакМахон, добавив, что «это потрясающее решение для улавливания углерода в городской среде».

Участвовавшие в разработке «биореакторов» австралийские ученые собираются исследовать возможность применения этой технологии для нейтрализации выбросов метана на фермах.

Справка: По оценкам аналитиков, для поглощения углерода от производства шести банок пива одному дереву потребуется около двух дней.

В тему: В середине 2021 года компания Cargill приняла решение надевать на коров специальные маски, поглощающие метан. Они работают по принципу автомобильного катализатора и призваны сократить выбросы парниковых газов, которые коровы выделяют в виде отрыжки и через нос. Метан считается более вредным для экологии, чем углекислый газ, приблизительно в 20-25 раз.