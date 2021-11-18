Главные новости за 18 ноября 2021 года

— В Верховной Раде сегодня задымилась система для голосования. Это произошло на внеочередном пленарном заседании.

— Депутаты приняли в первом чтении законопроект, благодаря которому в декабре можно будет начать выплачивать по 1000 грн всем привитым от коронавируса украинцам.

— Опубликовано видео переговоров украинского киллера и гражданина США, который заказал убийство министра аграрной политики Романа Лещенко.

— Галицкий районный суд Львова взял лидера украинских антивакцинаторов Остапа Стахива под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 998 тысяч 800 гривен.

— В Украине коронавирусом заболели еще 20591 человек. Умерли 752 больных.

— Бывший мэр Киева Александр Омельченко попал в больницу с поражением легких. По словам Виталия Кличко, у него диагностировано коронавирусное заболевание.

— Правоохранители устанавливают обстоятельства ночной стрельбы в метро Харькова. По предварительным данным бывший работник налоговой полиции открыл огонь по студентам, неправильно одевшим медицинские маски.

— Отстраненная от работы из-за отсутствия прививок воспитательница позвала троих помощников и устроила потасовку в детском саде с требованием ее восстановить. Руководство вызвало полицию. Открыты 4 уголовных производства.

— Киевские полицейские впервые изъяли автомобиль у злостного нарушителя правил дорожного движения.

— Спасатели Польского центра международной помощи сообщили о гибели годовалого ребенка мигрантов в лесу на польско-белорусской границе. Его родители нуждаются в медицинской помощи.

— Смертность от коронавируса в мире снизится. Такой прогноз дал миллиардер Билл Гейтс.

— Маски эффективны при пандемии коронавируса. Это доказали ученые.