В одной из школ на Херсонщине ученики устроили однокласснице жестокий кибербуллинг

Главное: Ученики сельской школы в Херсонской области устроили кибертравлю ученицы 8 класса, недавно переехавшей в село. Полиция привлекла родителей виновников к административной ответственности.

Детали: В Херсонской области ученица 8 класса стала жертвой кибербуллинга в одной из школ Скадовского района. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области, одноклассники издевались над девочкой, создав ее фейковые страницы в Instagram.

Дети тайком фотографировали несовершеннолетнюю, выкладывали ее фото на страницу с разными подписями нецензурного характера и рисовали непристойные вещи.

Потом все это обсуждали в телеграмм-чате их класса, доступа к которому потерпевшая не имела.

Девочка увидела страницу и рассказала маме, а та обратилась в школу, откуда уже вызвали полицию.

Полицейские и служба по делам детей провели расследование, пообщались с детьми и подтвердили, что над девочкой издевались. «Часть класса была враждебно настроена против одноклассницы. Причину такого отношения ученики объяснили тем, что девочка не местная и переехала в деревню всего 3 года назад», — говорят в социальной службе.

С булерами и учениками класса провели воспитательные беседы, а после рассмотрения материалов судом обидчиков могут поставить на учет в полицию.

Родители обидчиков понесут административную ответственность по статье о травле участника образовательного процесса.

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