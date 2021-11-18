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Новости > В лесу на польско-белорусской границе умер младенец

В лесу на польско-белорусской границе умер младенец

Александр Панько
18.11.21 15:59
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В лесу на польско-белорусской границе умер младенец

Главное: Спасатели Польского центра международной помощи сообщили о гибели годовалого ребенка мигрантов в лесу на польско-белорусской границе. Его родители нуждаются в медицинской помощи.

Детали: В лесу у польско-белорусской границы скончался младенец. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Польский центр международной помощи, польские спасатели получили запрос о помощи около двух часов ночи.

Прибыв на место, они обнаружили несколько обессиленных мигрантов, которые более месяца бродили по лесу. Семейная пара, у которой погиб годовалый ребенок, также нуждалась в медицинской помощи.

«У мужчины была рваная рана руки, а у женщины — ножевое ранение в голень», — рассказали сотрудники службы спасения.

Также ими был обнаружен еще один беженец из Сирии, который был сильно обезвожен и жаловался на сильные боли в животе.

Председатель правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацей Щеснович сообщил, что на это время на границе погибли 11 человек. Гибель годовалого ребенка увеличивает эту цифру до 12.

В тему: 8 ноября 2021 года большая группа нелегальных мигрантов предприняла попытку прорыва из Беларуси в Польшу. В ответ пограничники применили слезоточивый газ.

В ночь на 10 ноября двум группам удалось прорваться на территорию Польши, но были задержаны пограничниками и возвращены в Беларусь.

Позже польские пограничники опубликовали видео, на котором, как утверждается, белорусские силовики избивают нелегальных мигрантов, собравшихся на границе.

Тэги: мир, смерть, Польша, кризис, Сирия, беженцы, мигранты

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