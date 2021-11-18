Ученые наконец-то выяснили, помогают ли маски защититься от коронавируса

Главное: Маски эффективны при пандемии коронавируса. Это доказали ученые.

Детали: Международная группа ученых из Великобритании, Австралии и Китая выясняла, эффективны ли маски при пандемии коронавируса. Появились данные их отчета.

Эксперты говорят, что провели шесть исследований, чтобы выяснить, как меры общественного здравоохранения (среди них – ношение масок и социальное дистанцирование) влияют на ситуацию с заразой.

Оказалось, что именно маски являются наиболее эффективным способом.

Информируется следующее: «Общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости на 53%, хотя разница между результатами отдельных исследований была значительной».

Всего были проанализированы данные более чем четырехсот тысяч людей. Из них 2,5 тысячи человек болели на момент исследования.

Специалисты добавили: «Большинство вакцин, несмотря на безопасность и эффективность, не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, поэтому и после прививки нужно продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки».

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