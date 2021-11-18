Двое американцев залезли на ночной Колизей, чтобы выпить пивка

Главное: Двое американских туристов в Италии получили штрафы в 800 евро за то, что без билета пробрались ночью в Колизей, чтобы выпить там пива.

Детали: В Италии двое молодых мужчин в полночь перелезли через забор Колизея и отправились на второй ярус, где в древние времена был вход для зрителей. Как сообщает «Европейская правда», там они выбрали одну из арок с видом на Рим и открыли пиво, которое принесли с собой.

Очевидцы сообщили о нарушителях в полицию. Задержанным выписали штраф в 800 евро.

Справка: Колизей — амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени. Находится в Риме, в низине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевым холмами.

Строительство самого большого амфитеатра античного мира, вместимостью свыше 50 тыс. человек, велось на протяжении восьми лет как коллективное сооружение императоров династии Флавиев. Его начали строить в 72 году н. э. при императоре Веспасиане, а в 80 году н. э. амфитеатр был освящен императором Титом. Амфитеатр расположился на том месте, где был пруд, относившийся к Золотому дому Нерона.