Ситуация с коронавирусом в Крыму ухудшается: зараза установила два новых антирекорда

Главное: Коронавирус наращивает обороты в Крыму. Установлены два антирекорда.
Детали: В аннексированном Россией Крыму ухудшается ситуация с коронавирусом. Данные на четверг, 18 ноября, приводит местная администрация.
Были обновлены два антирекорда.
Выявлено наибольшее число заболевших за сутки – заразились 878 людей. С начала пандемии заболели уже 111 248 жителей полуострова.
Также фиксировалась максимальная смертность от заразы – 23 погибших. Всего болезнь унесла уже 3 331 жизнь.
В тему: Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается.