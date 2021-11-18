Ситуация с коронавирусом в Крыму ухудшается: зараза установила два новых антирекорда

Главное: Коронавирус наращивает обороты в Крыму. Установлены два антирекорда.

Детали: В аннексированном Россией Крыму ухудшается ситуация с коронавирусом. Данные на четверг, 18 ноября, приводит местная администрация.

Были обновлены два антирекорда.

Выявлено наибольшее число заболевших за сутки – заразились 878 людей. С начала пандемии заболели уже 111 248 жителей полуострова.

Также фиксировалась максимальная смертность от заразы – 23 погибших. Всего болезнь унесла уже 3 331 жизнь.

В тему: Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается.