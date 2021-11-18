Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Депутаты сделали шаг к выплате «вовиной тысячи»

Депутаты сделали шаг к выплате «вовиной тысячи»

Автор: «Фраза»
18.11.21 13:34
187
Депутаты сделали шаг к выплате «вовиной тысячи»

Главное: Депутаты приняли в первом чтении законопроект, благодаря которому в декабре можно будет начать выплачивать по 1000 грн всем привитым от коронавируса украинцам.

Детали: Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в бюджет с целью выделения 3 млрд гривен на выплаты вакцинированным украинцам. Как сообщает LB.ua, «за» проголосовали 285 народных депутатов.

Как указывается в пояснительной записке, «целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности субъектов хозяйствования, а также стимулированию субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации».

Один из авторов законопроекта, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщила, что документ призван помочь в ситуации, сложившейся в связи с коронавирусом.

«Во-первых, мы поддержим всех вакцинированных, кто из-за карантина и недостаточных заработков имеет недостаточно денег на свои культурно-социальные потребности. Во-вторых, мы существенно поможем бизнесу, который теряет много посетителей. В-третьих, мы сможем поощрить тех, кто еще не вакцинировался», — объяснила она, добавив, что принцип начислений 1000 грн будет похож на то, как во время предыдущих локдаунов выплачивали по 8000 грн пострадавшему бизнесу.

Отметим, что ко второму чтению документ будут готовить по сокращенной процедуре.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Сегодня спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Идея породила широкое обсуждение в соцсетях.

Как объяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, по 1 тыс. грн полностью вакцинированным против коронавирусной болезни COVID-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение «Дия» в конце этого и в течение следующего года. Налоги с этих денег платить не придется. Также выплаты не повлияют на получение субсидий.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, законопроект, выплата, новости Украины, вовина тысяча

Комментарии

Статьи

18.11.21 14:52

Когда кончится пандемия? Это знает только «выдающийся врач» Билл Гейтс

Автор: Наина Кравец

Дайджест

В вакцинах от коронавируса обнаружили микрочипы: как это понимать?
17.11.21 22:31

В вакцинах от коронавируса обнаружили микрочипы: как это понимать?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.11.21 15:01

Не поделили женщину: на Троещине мужчина зарезал знакомого
18.11.21 14:56

Уволенная из-за невакцинации воспитательница устроила дебош в детском саду
18.11.21 14:36

Двое американцев залезли на ночной Колизей, чтобы выпить пивка
18.11.21 14:00

Ситуация с коронавирусом в Крыму ухудшается: зараза установила два новых антирекорда
18.11.21 13:26

Билл Гейтс сделал необычный прогноз по поводу пандемии коронавируса
18.11.21 13:08

4-летняя девочка умерла страшной смертью на Днепропетровщине
18.11.21 13:03

В УПЦ объяснили, как простить подлого человека
18.11.21 12:53

«Находится в непростом состоянии»: бывший мэр Киева слег из-за коронавируса
18.11.21 12:26

В Черкассах верующие УПЦ отпразднуют 115-летие монастыря в честь Рождества Богородицы
18.11.21 12:20

Опубликовано видео падения метеорита в России
18.11.21 14:56

Уволенная из-за невакцинации воспитательница устроила дебош в детском саду
18.11.21 09:43

Ведущий Сергей Поярков стал виновником ДТП?
18.11.21 09:21

Коронавирус в Украине: 20 591 заболевший и 752 погибших
17.11.21 23:20

Сборная Украины по футболу получила полноценного главного тренера
17.11.21 21:39

Кличко пообещал не повышать цены на проезд в транспорте. Пока
17.11.21 19:00

Главные новости за 17 ноября 2021 года
17.11.21 15:40

Киевским властям напомнили, что нельзя просто так взять и повысить цены на проезд
17.11.21 14:39

Премьер рассказал, откуда возьмутся деньги на выплату «вовиной тысячи»
17.11.21 13:29

Стало известно, как будет выдаваться «вовина тысяча»
17.11.21 11:47

Трампа назвали фаворитом президентских выборов в США 2024-го года
14.11.21 17:11

Жена застрелившегося мэра Кривого Рога записала видео с прозрачным намеком
11.11.21 18:56

Главные новости за 11 ноября 2021 года
12.11.21 18:59

Главные новости за 12 ноября 2021 года
11.11.21 16:55

Ученые дали прогноз, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине
12.11.21 05:53

Всемирный день борьбы с пневмонией: какой праздник отмечается 12 ноября 2021 года
12.11.21 21:41

Шмыгаль сделал обнадеживающее заявление об эпидемии ковида
12.11.21 16:14

На Сумщине жителя села оштрафовали на 17 тыс. грн за то, что он вышел из дома без паспорта
12.11.21 11:47

«Мы не сможем открыть учебные заведения»: Кличко не прислушался к призывам Кабмина
12.11.21 13:51

Минцифры убрало возможность удалить ковид-сертификат из «Дии»: названы причины
12.11.21 22:18

Украинцам рассказали, как встретить Новый год не в «красной» зоне
Фото и Видео
Не поделили женщину: на Троещине мужчина зарезал знакомого
Не поделили женщину: на Троещине мужчина зарезал знакомого
Не поделили женщину: на Троещине мужчина зарезал знакомого
Не поделили женщину: на Троещине мужчина зарезал знакомого
Уволенная из-за невакцинации воспитательница устроила дебош в детском саду
Уволенная из-за невакцинации воспитательница устроила дебош в детском саду
Опубликовано видео падения метеорита в России
Опубликовано видео падения метеорита в России
На одной из автодорог Киева произошло огненное ЧП
На одной из автодорог Киева произошло огненное ЧП
Ведущий Сергей Поярков стал виновником ДТП?
Ведущий Сергей Поярков стал виновником ДТП?
В Николаеве у подъезда собственного дома из охотничьего ружья расстреляли бизнесмена
В Николаеве у подъезда собственного дома из охотничьего ружья расстреляли бизнесмена
Доктор Комаровский уличил депутатов в шизофрении
Доктор Комаровский уличил депутатов в шизофрении
Ракета с украинскими двигателями запустила на орбиту французские спутники
Ракета с украинскими двигателями запустила на орбиту французские спутники
Поляки понесли первые потери на границе с Беларусью
Поляки понесли первые потери на границе с Беларусью
Соцсети жестко высмеяли идею «вовиной тысячи»: подборка лучших фотожаб
Соцсети жестко высмеяли идею «вовиной тысячи»: подборка лучших фотожаб
fraza.com
Новости блогосферы
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.