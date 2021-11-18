Депутаты сделали шаг к выплате «вовиной тысячи»

Главное: Депутаты приняли в первом чтении законопроект, благодаря которому в декабре можно будет начать выплачивать по 1000 грн всем привитым от коронавируса украинцам.

Детали: Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в бюджет с целью выделения 3 млрд гривен на выплаты вакцинированным украинцам. Как сообщает LB.ua, «за» проголосовали 285 народных депутатов.

Как указывается в пояснительной записке, «целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности субъектов хозяйствования, а также стимулированию субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации».

Один из авторов законопроекта, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщила, что документ призван помочь в ситуации, сложившейся в связи с коронавирусом.

«Во-первых, мы поддержим всех вакцинированных, кто из-за карантина и недостаточных заработков имеет недостаточно денег на свои культурно-социальные потребности. Во-вторых, мы существенно поможем бизнесу, который теряет много посетителей. В-третьих, мы сможем поощрить тех, кто еще не вакцинировался», — объяснила она, добавив, что принцип начислений 1000 грн будет похож на то, как во время предыдущих локдаунов выплачивали по 8000 грн пострадавшему бизнесу.

Отметим, что ко второму чтению документ будут готовить по сокращенной процедуре.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Сегодня спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Идея породила широкое обсуждение в соцсетях.

Как объяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, по 1 тыс. грн полностью вакцинированным против коронавирусной болезни COVID-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение «Дия» в конце этого и в течение следующего года. Налоги с этих денег платить не придется. Также выплаты не повлияют на получение субсидий.