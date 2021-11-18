4-летняя девочка умерла страшной смертью на Днепропетровщине

Главное: В Днепропетровской области полицейские задержали отца, который, вероятно, убил 4-летнюю дочь. Ребенок скончался от полученных травм.

Детали: Утром 16 ноября в полицию поступило сообщение от фельдшера бригады скорой медицинской помощи, что в одном из поселков Синельниковского района Днепропетровской области медицинские работники обнаружили тело девочки. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, врачи установили, что девочка умерла за неделю до этого в результате избиения.

Прибывшие на место происшествия полицейские Синельниковского районного управления задержали отца ребенка.

Полиция проводит расследование по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть.

Мужчине может грозить от 7 до 10 лет за решеткой.

В тему: В апреле 2008 года на Полтавщине отец на почве недоброжелательных отношений забил ногами свою дочь до смерти.