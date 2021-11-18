ДТП во Львовской области: погибла маленькая девочка

Главное: Во Львовской области произошло ДТП. Погиб ребенок.

Детали: Утром четверга, 18 ноября, возле села Красив Львовской области произошло ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Правоохранители отмечают следующее: «Skoda Octavia, которым управляла 48-летняя жительница Ивано-Франковска, столкнулся с Opel Astra под управлением 50-летнего местного жителя».

Пассажиркой второго авто была двенадцатилетняя девочка – она погибла. Водитель машины и 52-летняя пассажирка были доставлены в больницу.

Уже открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 «нарушение правил безопасности дорожного движения» УК Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

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