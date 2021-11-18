Украинские врачи, которые выступают против вакцинации, могут попасть под санкции

Главное: В Украине хотят наказывать врачей, выступающих против вакцинации, могут наказывать. Обещают санкции.

Детали: Врачей в Украине, которые выступают против вакцинации от коронавируса, хотят наказывать. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Он сказал, что министерство здравоохранения собирается применить наказание к медикам, у которых низкие показатели вакцинации.

Чиновник считает: «Это значит, что медики не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей делать прививки».

По его словам, в ведомстве собираются начать вести с врачами просветительскую работу в пользу вакцинации.

Отмечается, что к злостным противникам вакцинации могут применять санкции в виде прекращения контракта с Национальной службой здоровья.

В тему: Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается.