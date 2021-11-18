Пожар в Хмельницкой области: жертвами стали четыре ребенка

Главное: В Хмельницкой области произошел пожар. Погибли четыре ребенка.

Детали: Вечером среды, 17 ноября, в селе Медисовка (Хмельницкая область) произошла трагедия. О ней сообщает ГСЧС.

Известно, что в частном одноэтажном доме произошел пожар.

Жертвами огня стали четыре ребенка 2015-2021 годов рождения.

Отмечается, что сами местные жители потушили пламя еще до приезда пожарных.

Во время пожара были уничтожены вещи домашнего обихода на площади пять квадратных метров.

На месте ЧП работали пять спасателей и одна машина техники.

Причины инцидента сейчас выясняются.

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