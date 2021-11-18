Британские лингвисты выбрали слово года

Главное: Словом года, по версии Кембриджского словаря английского языка, стала «настойчивость». По мнению составителей, оно наиболее точно отображает то, что происходило с человечеством за этот период времени.

Детали: Кембриджский словарь английского языка признал «настойчивость» (perseverance) словом 2021 года. Как сообщает LB.ua, настойчивость определяется как «постоянные усилия для достижения чего-либо, даже когда это трудно или занимает много времени».

Свой выбор составители объяснили тем, что в этом году людям по всему миру пришлось проявить настойчивость перед лицом вызовов и разрушений из-за коронавируса и других проблем.

Это слово в течение 2021 года на сайте словаря просмотрели более 243000 раз, более 30000 из которых произошли в период с 18 по 24 февраля — после того, как марсоход NASA Perseverance Rover приземлился на Красную планету и начал передавать изображения на Землю.

«Когда люди читали или слышали название марсохода в новостях, они обращались в Кембриджский словарь, чтобы узнать, что оно означает. Это отличный пример того, как на язык, который мы используем, влияют текущие события», — заключают авторы.

В тему: В 2020 году Оксфордский словарь английского языка не сумел выбрать главное слово. «Увы, уходящий год невозможно описать одной языковой единицей», — объяснили эксперты.

Тогда же американские эксперты из словаря Уэбстера (Merriam-Webster) выбрали pandemic в качестве главного слова 2020 года.