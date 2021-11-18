Коронавирус в Украине: 20 591 заболевший и 752 погибших

Главное: В Украине коронавирусом заболели еще 20 591 человек. Умерли 752 больных.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается. Данные на четверг, 18 ноября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 20 591 человек. Госпитализировали 3 907 людей, а выздоровели 19 633 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 56 132, методом ИФА – 13 840, экспресс-тестами – 44 227.

Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской области (1 892) и Киеве (1 483).

Умерли 752 больных. За все время скончались 79 506 людей.

С начала пандемии заболели 3 284 008 человек, а выздоровели 2 704 217 людей.

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