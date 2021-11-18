Международный день отказа от курения: какой праздник отмечается 18 ноября 2021 года

Сегодня, 18 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день отказа от курения и Всемирный день философии.

Международный день отказа от курения

Каждый год третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения, провозглашенный в 1977 году Американским онкологическим обществом.

Цель этого дня заключается в том, чтобы привлечь внимание каждого человека на планете к проблемам табакокурения. Снижение табачной зависимости в мире. Профилактика и распространение информации об ужасающих последствиях так любимого многими людьми синего дыма.

Каждый год пагубная привычка является причиной смерти 6 млн. жителей планеты, причем, около 12 % это пассивные курильщики.

Всемирный день философии

Философия – древняя наука, благодаря которой человечество познает себя и мир вокруг. Она определяет субъективный взгляд человека на интересующие вопросы. В переводе с греческого философия означает «Любовь к мудрости». Именно мудрость становится наградой личности, разобравшейся в вопросах данной дисциплины.

В 2002 году ЮНЕСКО стала зачинщиком праздника любителей мудрости. ООН поддержала данное событие, учредив его официально в 2005 году. Ежегодно каждый третий четверг ноября отмечается как Международный день философии. Его приняли более 70 государств мира.

Главной целью дня является просвещение общества о достояниях философской дисциплины, подача новых концепций на укорененные взгляды, помощь в разъяснении социально-культурных проблем. Традиционно проводятся мероприятия в виде заседаний, выступлений или круглых столах, обсуждаются темы философского учения. Участники торжества дискутируют, ведут ознакомительные лекции и естественно поздравляют друг друга с праздником.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День сержанта ВСУ;

- Всемирная неделя правильного использования антибиотиков;

- День кнопочного телефона;

- День Микки Мауса.