Суд в Коростене решил привлечь Цукерберга к разбирательству за 1 гривну

Главное: В Житомирской области суд решил привлечь к рассмотрению дела известного американского бизнесмена Марка Цукерберга.

Детали: Коростенский суд Житомирской области постановил привлечь основателя и владельца Facebook Марка Цукерберга к рассмотрению дела о возмещении морального ущерба. Как сообщает Житомир.info, речь идет о гражданском иске, поданном главой Житомира Иваном Корудом к местному представителю партии «Свобода» Алексею Кравчуку.

Он требует признать высказывания своего оппонента в соцсети порочащими честь, достоинство и деловую репутацию и взыскать с ответчика 1 гривну.

Коруд ходатайствовал о привлечении к участию как соответчика в рассмотрении дела владельца сайта Facebook, резидента Соединенных Штатов Америки, проживающего по адресу: Willow Rd, Menlo Park, CA, 94025.

В случае признания основного ответчика виновным суд обяжет Цукерберга удалить все высказывания Кравчука на его странице.

В тему: В конце октября 2021 года бывшие работники обвинили Марка Цукерберга и его жену Присциллу Чан обвинили в сексуальных домогательствах.