Сборная Украины по футболу получила еще один шанс попасть на ЧМ-2022

Главное: В последнем туре группового этапа отбора на Чемпионат мира-2022 сборная Украины по футболу обыграла на выезде сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Таким образом, подопечные Александра Петракова вышли в плей-офф квалификации ЧМ.

Детали: Сегодня, 16 ноября, сборная Украины играла свой заключительный поединок группового этапа, борясь за право пробиться на Чемпионат мира по футболу 2022 года. Подопечные Александра Петракова на выезде встречались против сборной Боснии и Герцеговины.

Боснийцам в этом поединке не нужно было абсолютно ничего, кроме самоудовлетворенности. Украинцам же во что бы то ни стало нужно было побеждать и надеяться на не выигрыш финнов над Францией.

Начали наши ребята действительно бодро, создали немало потенциально опасных моментов у чужих ворот, но до гола дело так и не дошло.

И все же в дебюте второй половины встречи гости таки сумели выйти вперед. Цыганков на левом фланге накрутил защитника, прострелил в штрафную, где самым расторопным оказался Зинченко – 1:0.

После пропущенного гола хозяева поля прижали украинцев к воротам, но удачные замены Петракова сыграли свою роль: ювелирный пас Шапаренко на Довбика, и нападающий «Днепр-1» не оставил шансов боснийскому вратарю.

До финального свистка счет на табло не изменился – победа сборной Украины 2:0. В параллельном поединке, который так был нам важен, Финляндия дома уступила Франции со счетом 0:2.

Итоговая турнирная таблица:

1. Франция – 8 игр / 18 очков;

2. Украина – 8 / 12;

3. Финландия – 8 / 11;

4. Босния и Герцеговина – 8 / 7;

5. Казахстан – 8 / 3.

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