Минцифры убрало возможность удалить ковид-сертификат из «Дии»: названы причины

Главное: Из приложения «Дия» исчезла функция «удалить сертификат» после жалоб пользователей на случайные удаления.

Детали: Создатели приложении «Дия» убрали из него функцию «удалить сертификат». Как сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем канале в Telegram, это сделано для того, чтобы пользователи случайно не удаляли сертификаты о вакцинации.

«Кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему раньше, опираясь на опыт пользователя. И убрали вообще эту функцию „удалить сертификат“», — написал министр, добавив, что обновление станет доступно после прохождения проверки в Google и Apple.Минц

В тему: 8 ноября 2021 года в Минздраве заявили, что правоохранители имеют полное право требовать у граждан COVID-сертификаты. Норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.