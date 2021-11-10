Главные новости за 10 ноября 2021 года

— Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что у правительства отсутствуют какие-либо планы по внедрению веерных отключений электроэнергии в стране на фоне энергетического кризиса.

— Борис Павлов, двоюродный брат покойного мэра Кривого Рога, повесился в собственной квартире.

— Сегодня в Украине заканчивается срок растаможивания «евроблях». По словам главы профильного парламентского комитета Данила Гетманцева, никаких отсрочек больше не предполагается.

— Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опубликовал список европейских стран, открытых для вакцинированных туристов из Украины в условиях карантинных ограничений. Среди них Кипр, Хорватия, Нидерланды Австрия и Дания.

— В Киеве — рекордные госпитализации детей, больных коронавирусом. В городе могут ввести полный локдаун.

— На следующей неделе ученики 1-4 классов столичных школ не вернутся за парты. Связано это с тяжелой ситуацией с коронавирусом.

— Во Львове продлили жесткий карантин до 29 ноября. При этом ученики 1-4 классов возвращаются за школьные парты.

— Задержанный накануне бывший руководитель тюрьмы террористов «ДНР» «Изоляция» Денис Куликовский является одним из 45 участников организованной группы преступников, причастных к пыткам над украинскими гражданами на Донбассе.

— Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило на крупной взятке судью черниговского суда Дмитрия Лобана, который принимал участие в акции «Я не беру взятки».

— По мнению народного депутата из фракции «Слуга народа» Артема Дмитрука, смерть его коллеги Антона Полякова была убийством, но расследование пытаются замять те, кто, возможно, к этому причастен.

— Немецкий депутат Нильc Шмид предложил открыть контролируемый путь для мигрантов в Польшу и привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе с Беларусью.

— Две большие группы нелегальных мигрантов, которые прорвались из Беларуси в Польшу, задержаны польскими силовиками и возвращены в Беларусь.

— Польские пограничники опубликовали видео, на котором, как утверждается, белорусские силовики избивают нелегальных мигрантов, собравшихся на границе. На кадрах слышен звук выстрела, однако непонятно, кто и куда стрелял.

— Британские медики объяснили, почему встречаются смертельные исходы от коронавируса среди людей, которые были привиты от этой болезни. Все дело в том, что со временем снижается эффективность вакцин.