На Херсонщине митрополит УПЦ отпел военнослужащую ВСУ

Главное: На Херсонщине в селе Казачьи Лагери состоялось погребение военнослужащей 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко младшего сержанта Татьяны Алхимовой.

Отпевание прошло возле дома погибшей в селе Казачьи Лагери, где родилась и проживала Татьяна.

Митрополит Филарет выразил соболезнования и отметил важность дальнейшей молитвы о новопреставленной.

Татьяна Алхимова родилась в 1997 году. В 2019 году вступила в ряды Вооруженных Сил Украины. Похоронена военная на Аллее памяти кладбища в городе Новая Каховка.