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Новости > Вакцинированные украинцы по-прежнему могут беспрепятственно посещать некоторые страны ЕС: полный список

Вакцинированные украинцы по-прежнему могут беспрепятственно посещать некоторые страны ЕС: полный список

Александр Панько
10.11.21 17:04
395
Вакцинированные украинцы по-прежнему могут беспрепятственно посещать некоторые страны ЕС: полный список

Главное: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опубликовал список европейских стран, открытых для вакцинированных туристов из Украины в условиях карантинных ограничений. Среди них Кипр, Хорватия, Нидерланды Австрия и Дания.

Детали: Чехия, Нидерланды, Австрия и Дания остаются открытыми для путешествий вакцинированных украинцев, в том числе и в туристических целях после исключения нашего государства из «зеленого списка». Список стран, которые не стали вводить запреты на поездки из Украины, опубликовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

При этом он ссылается на раздел официального сайта МИД, посвященный советам для туристов от консульской службы.

В соответствии с ним въезд в Чехию разрешен гражданам Украины, прошедшим полный курс прививки (после второй дозы должно пройти по меньшей мере 14 дней) вакциной, сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna ), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield.

Однако перед въездом обязательно нужно заполнить въездной формуляр, который затем показать на пограничном контроле.

«Кроме указанных ковидсертификатов, въезд разрешается при наличии действительного заграничного биометрического паспорта и медицинского страхования на срок поездки.

В Нидерланды, помимо сертификата о вакцинации, нужно взять и отрицательный тест на ковид. Эта норма будет действовать с 13 ноября. Нидерланды разрешают вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения.

Для путешествия также нужно заполнить Декларацию о вакцинации от COVID-19 и показать подтверждение обратного рейса.

Австрия сохранила полноценный безвизовый въезд для украинцев, прошедших полный курс вакцинации, сообщил Кулеба.

Въезд без регистрации и без карантина разрешен с сертификатом о полной вакцинации против COVID-19 одной из приведенных ниже вакцин, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда и была проведена не ранее 270 дней назад.

Признанные вакцины: Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.

Также можно въехать с подтверждением о выздоровлении после заболевания COVID-19 (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена в течение последних 180 дней, или медицинская или официальная справка от врача с указанием наличия нейтрализующих антител, не дольше, чем 90 дней), оформленная на английском или немецком языке.

Сертификаты вакцинации в приложении «Дия», бумажные сертификаты с портала «Дия» с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача (т.н. желтый сертификат) признаются австрийской стороной, однако они должны быть оформлены на английском или немецком языке с указанием количества сделанных доз и типа вакцины.

Дания также сохранила полноценный безвизовый въезд для граждан Украины, прошедших полную вакцинацию. Въезд разрешен с сертификатом подтверждения выздоровления от Covid-19 или полной вакцинацией от Covid-19 вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/.

Сертификат в виде QR-кода может быть предъявлен в мобильном приложении или напечатан на бумаге.

Также Бельгия сохранила возможность въезда для украинцев, которые полностью вакцинировались.

Министр также напомнил, что открытыми для путешествий вакцинированных граждан Украины остаются также Кипр, Эстония и Хорватия.

В тему: 9 ноября 2021 года Европейский союз исключил Украину из «зеленого списка» стран, туристы из которых могут беспрепятственно въезжать в страны Шенгена.

Тэги: Эстония, общество, Министерство иностранных дел Украины, Чехия, туризм, Австрия, Хорватия, Нидерланды, Дания, новости Украины, Дмитрий Кулеба

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