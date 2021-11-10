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Новости > Андрей Ермак взял под контроль Александру Устинову и ее «Справедливость», - СМИ

Андрей Ермак взял под контроль Александру Устинову и ее «Справедливость», - СМИ

Автор: «Фраза»
10.11.21 16:27
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Андрей Ермак взял под контроль Александру Устинову и ее «Справедливость», - СМИ

Народный депутат Украины Александра Устинова и депутаты Верховной Рады входящие в группу «Справедливость» находятся под полным контролем, в том числе финансовым и административным, главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает «Голос» со ссілкой на Vlasti.net.

Народный депутат Украины Александра Устинова и депутаты Верховной Рады входящие в группу «Справедливость» находятся под полным контролем, в том числе финансовым и административным, главы Офиса президента Андрея Ермака. Такую информацию, ранее озвученную народным депутатом и лидером фракции «Голос» Ярославом Железняком, подтверждают несколько источников в Офисе президента и кулуарах Верховной Рады, а также писали СМИ и ТГ-каналы.

Ярослав Железняк еще месяц назад заявлял о том, что нардеп Александра Устинова регулярно ходит в Офис президента и получает указания именно перед рассмотрением распорядка Верховной Рады на следующую неделю. А за нужные голосования депутаты ее группы, в частности, Галина Васильченко и Наталия Пипа получают «субвенции» от Кабмина размером в 20 млн грн на свои «округа».

По словам Железняка, Александра Устинова и депутаты ее группы синхронно голосуют со «Слугами народа» за законопроекты, в том числе об олигархах, в нарушении регламента, а также поддержали отставку Дмитрия Разумкова, за что главой фракции по договоренностью с ОП должна была стать Устинова.

Устинова также выполняет указания ОП, выступая их рупором, в том числе по оффшорному делу Президента Украины.

По словам источника в ОП, за нужные голосования Александра Устинова получила временный иммунитет по уголовным делам в отношении нее и ее «коллег». Речь идет о хищении части $143 млн средств международной финансовой помощи. Также НАПК не замечает сокрытие денежных средств мужем Александры Устиновой Алексеем Яцюком. Как писали СМИ, она не задекларировала зарплату и денежные сбережения наличными своего мужа Алексея Яцюка, ссылаясь на то, что «член семьи не предоставил информацию». Украинский журналист Сергей Иванов предположил, что таким образом политик могла специально скрыть сведения.

«Получается, что Устинова или не смогла уговорить мужа Яцюка предоставить ей информацию о его прибыли, сбережения и банковские счета, или, вероятнее, просто скрыла эти сведения от декларирования.

При этом, она декларирует и 141-метровую квартиру в Киеве, арендованную в США 73-метровую квартиру, автомобили и даже домашних животных, но скрывает состояние мужа», — написал журналист в блоге на «Цензор.НЕТ».

Алексей Яцюк, помимо квартиры площадью 141 кв. м, которая была указана в декларации, выявил еще 11 квартир в одном из домов на просп. Вернадский в столице. Стоит отметить, что именно там был зарегистрирован ФОП Яцюк А. С. Также у журналистов вопросы относительно того, почему правоохранительные органы не расследуют дело против помощника Александры Устиновой Максима Иванченко, бывшего сотрудника НАБУ, которого подозревают в коррупции по резонансным делам.

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