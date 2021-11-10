Священник УПЦ рассказал, как молиться за самоубийц

Главное: В церкви молитвы за самоубийц не совершаются, так как своим поступком они показали, что не доверяют Богу.

Детали: За таких людей можно молиться дома, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Ютуб-канал «Православная Церковь».

Как отметил настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик, самоубийство — недоверие Промыслу Божьему.

«Грех давит не только на все человечество, но и на некоторых людей особенно. Есть люди, которые не выдерживают давления греха, и, к сожалению, заканчивают жизнь самоубийством. Это действие — не что иное, как недоверие милости Божьей, недоверие Промыслу Божьему, неверие в завтрашнюю жизнь. Молитва за упокой человека, который лишил себя жизни, в храме не совершается, поскольку этот человек своим последним действием показал, что не доверяет Богу. Поэтому он и лишен молитвы в Церкви», — отметил отец Сергий.

Священник подчеркнул, что родные и близкие человека, который совершил самоубийство, могут молиться за него дома, своими словами.

«Каждый человек имеет право просить у Бога милости Божьей. Возможна келейная молитва — дома, родных, близких, которые любили этого человека, и не разделяют его последнего действия. Молиться можно своими словами, как Господь на сердце положит. Но общая молитва этому человеку не уделяется», — расказал отец Сергий Ющик.

Священник объяснил, в каких случаях возможна церковная молитва и поминовение самоубийц.

«Если человек вследствие психического заболевания наложил на себя руки, то ему уделяется церковная молитва, над ним по благословению правящего архиерея совершается отпевание и молитва, потому что он сделал это вследствие своих психических заболеваний. Если человек совершил самоубийство в трезвом уме, то он своими действиями сказал, что не доверяет тому, что Бог может дать завтрашний день правильным для его жизни», — подытожил отец Сергий.

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