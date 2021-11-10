В ВОЗ назвали условие окончания пандемии коронавируса

Главное: В ВОЗ снова прикинули сроки окончания пандемии коронавируса. Это может произойти при условии, если система здравоохранения не будет перегружена.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения предположили возможное объявление окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью La Vanguardia.

«Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализации и смерти от COVID, то есть будет возможность предоставлять те услуги, которые предоставлялись ранее, пандемия, возможно, превратится в эндемию», — отметил Клюге.

Он подчеркнул, что по «достаточно надежным оценкам», до февраля следующего года в Европе может добавиться еще полмиллиона летальных случаев от коронавируса, при условии, что тенденция с распространением инфекции не изменится.

«Почему у нас опять проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась», — подчеркнул Клюге.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ добавил, что собирается создать «рабочую группу в Европе», которая будет связана с вопросами вакцинации.

«Пару месяцев назад главной проблемой было наличие (вакцин), теперь проблема — скептицизм в отношении вакцин, фейковые новости», — отметил Клюге.

В тему: Пандемия коронавируса может закончиться в следующем году и перейти в сезонную болезнь.