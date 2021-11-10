Во Львове продлевают строгий карантин. Но младшеклассники возвращаются за парты

Главное: Во Львове продлили жесткий карантин до 29 ноября. При этом ученики 1-4 классов возвращаются за школьные парты.

Детали: Жесткие карантинные ограничения во Львове продлили до 29 ноября. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщает Telegram-канал мэра Львова Андрея Садового.

С понедельника, 15 ноября, для учащихся 1-4 классов возобновляется очная форма обучения. Пока это решение касается только младшей школы, уточнил Садовой.

«Остальные карантинные ограничения продлеваются еще на 2 недели до 29 ноября», — сообщил он.

По его словам, медики отмечают, что карантинные меры позволяют стабилизировать стремительную динамику распространения вируса. Но пока еще рано говорить о спаде эпидемии.

«Следующую комиссию проведем в пятницу. Обсудим дальнейшие решения», — заявил он.

В тему: Ученики младших классов столичных школ и дальше будут сидеть по домам.