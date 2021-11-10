Кличко предупредил о возможности введения полного локдауна в Киеве

Главное: В Киеве — рекордные госпитализации детей, больных коронавирусом. В городе могут ввести полный локдаун.

Детали: В Киеве стремительно растет количество больных детей коронавирусом. Только за минувшие сутки более 100 госпитализированных, что является рекордными показателями среди несовершеннолетних за весь период пандемии в столице. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Так, увеличилось количество больных детей больных коронавирусом — 109 за сутки. В частности 57 мальчиков от 11 до 17 лет и 52 девочки в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.

«Все больше госпитализируют больных коронавирусом детей. Потому что штамм „Дельта“, как отмечают медики, — более агрессивный и поражает много молодых людей и детей. И поражает с последствиями и осложнениями», — отметил Кличко.

Мэр добавил, что сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание, а 4 из них — в реанимации.

"Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса«,- заявил Кличко.

Также Виталий Кличко призывает людей соблюдать правила, чтобы не ввести в городе полный локдаун.

Он обратился к киевлянам с просьбой не посещать общественные места, если в этом нет нужды.

«Мы не закрыли торгово-развлекательные центры, транспорт для вакцинированных, но ситуация ухудшается. Давайте не доводить ее к полному локдауну», — заявил он.

По его словам, в Киеве очереди в ритуальную службу за справками о смерти и очереди в крематорий.

«У нас очереди из скорых в приемных отделениях больниц. Кто-то не верит в это и говорит всяческие глупости? Так пойдите и посмотрите. Поговорите с врачами и родственниками больных», — заявил мэр Киева.

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