В полиции рассказали подробности резонансного дела о пытках в донецких застенках

Главное: Задержанный накануне бывший руководитель тюрьмы террористов «ДНР» «Изоляция» Денис Куликовский является одним из 45 участников организованной группы преступников, причастных к пыткам над украинскими гражданами на Донбассе.

Детали: Полицейские установили 45 участников организованной преступной группы, причастных к пыткам и издевательствам над украинскими военнопленными и задержанными в тюрьме донецких боевиков «Изоляция». Как сообщает министр внутренних дел Денис Монастырский на своей странице в Facebook, в сентябре этого года в отношении 8 военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

«„Изоляция“ — это бывший завод на территории так называемой „ДНР“, который боевики оборудовали как базу и тюрьму. Более года следователи во взаимодействии с миграционной полицией расследуют ужасные преступления „Палыча“ против людей», — написал он, добавив, что после возвращения пленных «Изоляции» в Украину полицейские пообщались с каждой жертвой боевиков.

«Знаете, что с ними делали? Пытали электрическим током через половые органы. Помещали в гроб и забивали их гвоздями. Насиловали. Ломали кости. Имитировали расстрел. И еще много ужасающих вещей», — заключил Монастырский.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины со ссылкой на и. о. начальника ГУНП Донецкой области Артема Кисько, в настоящее время установлено 166 человек, находившихся в этой тюрьме. «Но это не исчерпывающий список потерпевших, которые находились в этой тюрьме. Среди них есть два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины», — рассказал он.

По словам Кисько, полицейским Донбасса удалось установить лиц, принадлежащих к разным так называемым ветвям «власти» «ДНР», в частности прокуратуры, следователей, оперативников, «МГБ ДНР», из категории конвоиров, судей, которые имели причастность к пыткам, издевательствам, проведению действий с потерпевшими, находившимися на территории этой тюрьмы.

Как рассказал рассказал первый заместитель начальника Главного следственного управления Сергей Пантелеев в комментарии Цензор.НЕТ, пленников «Изоляции» привлекали к работам — заставляли разгружать боеприпасы и горючее, строить полигоны и стрельбища, убирать территорию и помещение завода, собирать металлолом.

«Среди входивших в состав этой преступной организации — бывшие милиционеры, бывшие и действующие военные, сторонники „ДНР“, бывшие руководители и сотрудники колоний, — рассказал Пантелеев. — Это одно из самых жестоких мест лишения свободы на оккупированных территориях. Мы систематизировали виды пыток, о которых рассказывали потерпевшие. Это пытка электрическим током через половые органы, имитация расстрела, переломы костей, утопление в воде, выстрелы в ноги из огнестрельного оружия, изнасилование. Людям надевали на голову пакеты, их связывали, морили голодом или кормили просроченными продуктами».

В тему: 9 ноября 2021 года в Киеве задержали бывшего руководителя тюрьмы террористов «ДНР» «Изоляция», 37-летнего Дениса Куликовского, известного как «Палыч». Мужчину обвиняют по четырем тяжким статьям Уголовного кодекса.