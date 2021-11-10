В УПЦ заявили о разжигании религиозной вражды украинским министром

10.11.21 12:41

В полиции привлекли высокие технологии для борьбы с наркоманскими закладками

10.11.21 12:12

Кличко предупредил о возможности введения полного локдауна в Киеве

10.11.21 11:52

На границе Беларуси и Польши продолжается насилие и стрельба

10.11.21 11:35

Медики объяснили, почему умирают люди, привитые от коронавируса

10.11.21 11:31

В Одессе эпично сгорел популярный ночной клуб на пляже

10.11.21 11:25

Священник УПЦ рассказал о вере в воскресение мертвых в древней Церкви

10.11.21 10:56

В полиции рассказали подробности резонансного дела о пытках в донецких застенках

10.11.21 10:47

В Камеруне бушует холера. Есть погибшие

10.11.21 10:03

В Бердянске ушлые турагенты продавали липовые COVID-тесты

10.11.21 09:58

Бывший подчиненный Зеленского рассказал, как главный комик страны не любит, когда его высмеивают