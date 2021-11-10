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Новости > «Бухгалтер, милый мой бухгалтер»: какой праздник отмечается 10 ноября 2021 года

«Бухгалтер, милый мой бухгалтер»: какой праздник отмечается 10 ноября 2021 года

Агата Кловская
10.11.21 05:24
89
«Бухгалтер, милый мой бухгалтер»: какой праздник отмечается 10 ноября 2021 года

Сегодня, 10 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают День бухгалтера и Всемирный день науки.

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)

Дата, объединяющая всех бухгалтеров, выбрана в честь событий XV и выдающейся личности того времени — математика Луки Пачоли. 10 ноября 1494 года увидела свет его самая известная книга «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», которая, среди прочего, включала раздел, впервые подробно описывающий бухгалтерские дела того времени.

Она была написана на итальянском, а не латинском языке, поэтому получила широкое распространение и долгое время служила единственным учебником по бухгалтерскому учету.

Значительная часть учетного цикла, изложенного Пачоли, использовалась в профессии в течение следующих четырех столетий, в том числе, способ ведения дел на основе двойной записи. Он ввел в использование журналы и регистры, разработал правила о должниках и верителях (дебиторах и кредиторах) и предупредил, что бухгалтер не должен спать, пока дебет не равен кредиту.

За свой фундаментальный труд Лука Пачоли получил статус «отец бухгалтерии», хотя история примитивного бухгалтерского учета началась тысячелетия назад.

Сегодня без квалифицированного бухгалтера не может существовать и расти ни одна организация. И хотя за последние годы технологии шагнули далеко вперед, именно от грамотной работы бухгалтеров зависит процветание не только частных компаний, но и экономики целых государств.

Отметим, что в Украине День бухгалтера отмечают ежегодно 16 июля.

 

 

Всемирный день науки

Учрежден в 2001 году под эгидой ЮНЕСКО. Каждый год организация выбирает для праздника основную, наиболее актуальную тему, которая облегчает привлечение общественности. Это помогает максимально отвечать потребностям человека и вызовам современного мира, которые давно выходят за рамки одной конкретной дисциплины.

ООН во всех своих проектах всегда призывает к активному содействию и участию, прежде всего на правительственном уровне, со стороны профильных научно-исследовательских институтов. Освещение в прессе, дни открытых дверей, презентации смогут вовлечь максимальное количество участников. Каждый человек может внести свой вклад в празднование, и самое простое — посетить научный музей или выставку. Такие центры науки играют значимую роль в продвижении и пропаганде важности научных открытий, тем самым обеспечивая устойчивое развитие общества в целом.

Популяризация науки обеспечивает приток молодежи и будущих специалистов в высокотехнологичные области производства, что позитивно отражается на развитии отдельных стран. И хотя наука в чистом виде не имеет идеологии, она может служить инструментом в достижении национальных целей.

Главным применением науки и техники на сегодняшний день является развитие здравоохранения, образования, получение чистой энергии, защита климата и многое другое, без чего невозможна качественная жизнь каждого человека и устойчивое будущее всей планеты.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День богини Макоши у славян;

— День памяти Ататюрка в Турции;

— День первого провозглашения независимости Панамы;

— День детской телевизионной программы «Улица Сезам».

Тэги: праздник, общество, история, ЮНЕСКО, наука, бухгалтер, бухгалтерия

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