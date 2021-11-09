Часть самой загруженной в Киеве площади стала пешеходной

Главное: Власти Киева сделали Бессарабский проезд в центре Киева пешеходной зоной. На улице Бассейной до ул. Павла Скоропадского к Бессарабской пл. появится новая дополнительная парковка.

Детали: В рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения по Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске столица получает новую пешеходную зону на Бессарабском проезде. Как сообщил бывший заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев на своей странице в Facebook, движение автотранспорта от бул. Тараса Шевченко до ул. Бассейной разрешается только через ул. Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.

На улице Бассейной до ул. Павла Скоропадского к Бессарабской пл. создается новая дополнительная парковка.

Густелев добавил, что заезд на Бессарабский проезд со стороны ул. Бассейной будет открываться в ночное время для обслуживания балансовых территорий работниками ответственных коммунальных предприятий.

Справка: Бессарабская площадь — один из самых загруженных транспортных узлов Киева, пропускающий около 25 тысяч автомобилей в сутки. В рамках реализации комплексной схемы организации дорожного движения здесь уже устроена велосипедная инфраструктура, упорядочены дорожное движение и парковочные зоны.

Идеей для смены Бессарабской площади стали наработки школы-воркшопа «Трансформация Бессарабской площади», состоявшейся в 2018 году. Разработанная в рамках проекта транспортная модель показала повышение пропускной способности района Бессарабской площади на 11%.

В тему: В январе 2021 года в Киеве появились новые дорожные знаки «Изменение покрытия». Подразумевается, что увидев такой знак, водитель должен снизить скорость.

Напомним: С 1 ноября 2021 года в Украине начали действовать новые дорожные знаки. В частности, жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направление поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрет движения транспортных средств, автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец, островок безопасности, диагональный пешеходный переход и другие.