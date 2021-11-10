В Киеве на Подоле пьяный мужик открыл стрельбу

Главное: В Киеве на улице Кирилловской нетрезвый мужчина открыл стрельбу из пистолета. Благо, никто не пострадал.

Детали: В Киеве на Подоле мужчина открыл стрельбу из пистолета. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

«В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от прохожих о стрельбе на улице Кирилловской в Подольском районе... Патрульные уже через несколько минут прибыли по вызову и задержали злоумышленника», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

Действия злоумышленника зафиксировали камеры наружного наблюдения.

«Мужчина получил предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов вверх. Уроженец Винницкой области, 1992 года, задержан в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мы обнаружили у него предмет, похожий на стартовый пистолет, а с места происшествия изъяли девять гильз. Все изъятое отправлено на проведение соответствующих экспертиз», — рассказала дознаватель Подольского управления полиции Юлия Марценюк.

Результат на Драгере показал в крови фигуранта 1,44 промилле алкоголя. Для чего он открыл стрельбу, мужчина объяснить не смог.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест до шести месяцев или до пяти лет ограничения свободы.

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