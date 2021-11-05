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Новости > NASA хочет взрывать астероиды с помощью космических кораблей

NASA хочет взрывать астероиды с помощью космических кораблей

Александр Панько
05.11.21 12:08
187
NASA хочет взрывать астероиды с помощью космических кораблей

Главное: Астероиды хотят взрывать специальными космическими кораблями. Уже запланирован тестовый пуск.

Детали: В NASA заявили, что хотят сбивать астероиды с помощью специальных миниатюрных космических кораблей. Вывод аппарата Double Asteroid Redirection Test на ракете SpaceX Falcon 9 назначен на 24 ноября с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Целью будет некрупный околоземный астероид Диморф (диаметр около 150 метров), который вращается вокруг большего астероида Дидима.

Уточняется, что данное небесное тело не представляет опасности для Земли.

Ожидается, что столкновение произойдет на скорости 24 тысячи километров в час.

Специалисты говорят: «Мы не планируем, что он уничтожит астероид. Он просто должен дать ему легкий толчок и изменить его орбиту. Это изменение должно быть в пределах одного градуса».

В тему: Украина претендует на ресурсы Луны.

Тэги: мир, астероид, NASA, космос, наука, технологии

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