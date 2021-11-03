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Новости > В УПЦ впервые перевели на украинский язык произведения отцов Церкви и христианских писателей IV-V веков

В УПЦ впервые перевели на украинский язык произведения отцов Церкви и христианских писателей IV-V веков

Александра Кудрявцева
03.11.21 20:50
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В УПЦ впервые перевели на украинский язык произведения отцов Церкви и христианских писателей IV-V веков
Главное: В Киевских духовных школах Украинской Православной Церкви издан «Альманах латинской патристики».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, издание подготовлено кафедрой древних языков и филологии КДАиС.
 
«В издании представлены избранные экзегетические и богословские произведения западных отцов Церкви и христианских писателей золотых времен патристики, в частности трактаты Руфина Аквилейского, Гая Мария Викторина, святителя Амвросия Медиоланского и блаженного Августина. Сборник знакомит читателя с западной святоотеческой мыслью IV-V веков, становлением экзегетических жанров в латинской патристике и методами интерпретации Священного Писания. Все произведения переведены с латинского языка впервые на украинский или русский язык из критических изданий патристических текстов. Каждый перевод сопровождается научным аппаратом: вводной статьей, комментариями, примечаниями и библиографией», — отметили издатели.
 
Издание альманаха осуществлено по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, при содействии управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония.
 
«Альманах будет интересен для богословов, священников, философов, религиоведов, исследователей патристики и истории христиан», — подчеркнули в КДАиС.
 
В тему: В УПЦ издали первый перевод ранних писем святого XIV века Григория Паламы.
 

Тэги: христианство, книга, УПЦ, КДАиС

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