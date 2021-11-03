Священник УПЦ рассказал, почему милостыню нельзя подавать напоказ

Главное: Господь предупреждает о том, что не стоит давать милостыню нуждающемуся, или творить дела милосердия, делая это напоказ перед другими людьми.

«Христос говорит: „Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая“ (Мф.6:3). Милостыню важно подать так, чтобы не возгордиться. Не подавать милостыню перед людьми, чтобы они увидели, оценили, похвалили. Господь сказал, что милостыню нужно творить втайне: „Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно“ (Мф. 6:18)», — объяснил отец Сергий.

Священник отметил, что подавая милостыню, каждый человек испытывает внутреннее чувство радости, и ему хочется этой радостью поделиться.

«Когда делишься этой радостью, получается, как будто какое-то хвастовство, ты себя оцениваешь и сравниваешь с другими, потому что другие не делают, так, как ты. Конечно же Господь об этом предупреждает: „Они уже получают награду свою (Мф. 6:2)“. Ибо их хвалят», — подчеркнул отец Сергий Экшиян.

Он объяснил, как научиться правильно подавать милостыню, не придавая этому излишнего внимания.

«Это своего рода навык, привычка. Уметь увидеть нужду человека, не пройти мимо, остановиться, вернуться и помочь. И со временем приходит то чувство, когда не обращаешь на это внимание», — сказал отец Сергий.

Священник напомнил, что подавая милостыню, важно понимать, что перед Богом все люди являются должниками, и это поможет преодолеть тщеславие и гордость.

«Очень важно, чтобы добрые дела не делались для того, чтобы остальные увидели и похвалили. Господь говорит: „Вы — свет мира“. (Мф 5:14). „Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного“. (Мф 5:16), потому что вы это делаете во Славу Божию. „Так да светит свет ваш пред людьми (Мф 5:16)“ — это слова Христа. И это действительно так — мы делаем, люди видят, но внутреннее твое состояние и с какой целью ты это делаешь, Господь Сердцеведец знает. Потому очень важно подавать милостыню, не задумываясь об этом», — подытожил священник.