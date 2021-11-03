Любченко потерял должность из-за романа своей заместительницы с иностранным инвестором, — СМИ

Первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Алексея Любченко отправили в отставку из-за вскрывшейся недавно коррупционной истории, в которой замешана его Ирина Новикова. Об этом идет речь в статье «Любченко потерял должность в Кабмине из-за любовно-коррупционного треугольника?», опубликованной на сайте From-ua.com.

По информации издания, главной причиной увольнения Любченко стало то, что под его прикрытием «в Минэкономики процветала еще одна „схема“, основанная на близких отношениях его заместительницы Ирины Новиковой и генерального директора „Арселор Миттал Кривой Рог“ Мауро Лонгобардо».

Отношения Новиковой и Лонгобардо, как пишет издание, «носят характер близкий и романтический. Их уже неоднократно видели вместе на публичных мероприятиях. В частности, камеры журналистов зафиксировали эту пару на праздновании Дня металлурга в Кривом Роге. Пара регулярно не скрываясь отдыхает за границей, а в Украине проживает в одной квартире в Киеве».

Журналисты также отмечают, что в отношениях Новиковой и Лонгобардо явно есть конфликт интересов. «Ведь прямой функцией Минэкономики является контроль за исполнением инвесторами своих инвестиционных обязательств и работой их предприятий. Наличие подобных отношений между высокопоставленным руководителем Минэкономики и инвестором, делает чиновника заинтересованной в том, чтобы предприятие близкого человека получило от государства некие преференции», — говорится в статье.

Журналисты предполагают, что из отношений Новиковой и Лонгобардо свою выгоду извлекал и Любченко. «То, как Любченко удалось наладить взаимовыгодное сотрудничество с крупным иностранным инвестором, видимо, окончательно добило и без того далекую от безупречной репутацию вице-премьера и поставило крест на его планах возглавить Кабмин», — говорится в статье.

Напомним, ранее Любченко уже неоднократно обвиняли в причастности к коррупционным схемам. В частности, СМИ писали, что Любченко был причастен к коррупции в Государственной налоговой администрации времен Януковича. В последнее время против Любченко звучали достаточно громкие обвинения в организации миллиардных «скруток» на возмещении НДС.