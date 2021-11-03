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Новости > Патриарх Кирилл напомнил, что «кризис» - это суд Божий

Патриарх Кирилл напомнил, что «кризис» - это суд Божий

Александра Кудрявцева
03.11.21 16:10
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Патриарх Кирилл напомнил, что «кризис» - это суд Божий
Главное: Период пандемии с особой наглядностью напоминает слова апостола Иакова о том, что вера без дел мертва, и что сегодня особенно важно проявить милосердие и любовь к ближним.
 
Детали: Об этом сказал Патриарх Кирилл в ходе онлайн-встречи со священниками и добровольцами «красных зон», сообщает interfax-religion.ru.
 
«Вокруг сейчас так много страданий, скорби. Где мы в этой тяжелой картине мира? Что делаем для того, чтобы наше христианское призвание было очевидно в первую очередь для нас самих? Сегодня каждый, кто называет себя православным христианином, должен задать вопрос: а что я делаю для того, чтобы помочь этим людям?» — сказал Святейший.
 
По мнению Предстоятеля РПЦ, испытание болезнью должно иметь своим последствием духовное обновление.
 
«Многие говорят о нынешней пандемии как о времени кризиса. Я хотел бы напомнить, что одно из значений греческого слова „кризис“ — суд Божий. В кризисах обнаруживается подлинная правда, и особенно обнаруживается правда человека о самом себе», — подчеркнул Патриарх.
 
В тему: Патриарх Кирилл рассказал о ежедневном «экзамене» для каждого православного.

Тэги: Патриарх Кирилл, пандемия

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