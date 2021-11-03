«Красную» зону в Украине могут расширить

Главное: В Украине еще три области претендуют на то, чтобы попасть в «красную» зону карантина. В зоне риска — Волынская, Харьковская и Тернопольская области.

Детали: В Украине могут расширить «красную» зону карантина. Еще три области под угрозой попадания в эту зону. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, в этой зоне уже находятся 16 регионов.

«В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольская области», — заявил он.

Отметим, что в «красной» зоне находятся Киев и 15 областей.

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