Рада уволила сразу пять министров

Главное: Сегодня, 3 ноября, народные депутаты Украины отправили в отставку сразу пятерых министров. Все они ранее написали заявления об отставке.

Детали: Верховная Рада на заседании в среду, 3 ноября, одобрила отставки пяти министров Кабинета министров.

Так, первым из пяти министров был уволен глава Минэкологии Роман Абрамовский. Его заявление об отставке поддержали 322 депутата.

На должность главы Минэкономики планируют назначить замминистра Руслана Стрельца.

Также 320 голосами уволила вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко.

Накануне Любченко написал заявление об отставке. На его место рассматривают замглавы Офиса президента Юлию Свириденко.

329 голосами Рада удовлетворила заявление об отставке главы Минреинтеграции Алексея Резникова.

Ожидается, что он будет назначен министром обороны, а его пост займет нардеп от Слуги народа Ирина Верещук.

342 голосами был уволен с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Ожидается, что на его место будет назначен глава таможни Павел Рябикин.

Также Рада уволила с должности министра обороны Андрея Тарана. За отставку проголосовал 341 народный депутат.

Ожидается, что на его место будет назначен Алексей Резников, который накануне подал в отставку с должности вице-премьер-министр — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сразу после голосования по отставке главы Минобороны спикер Рады Руслан Стефанчук закрыл сессионное заседание.

В тему: 1 ноября сразу два министра Кабмина написали заявления об отставке.

2 ноября глава Минэкономики Алексей Любченко написал заявление об отставке.

В тот же день в отставку подал министр обороны Андрей Таран.

Немногим ранее в отставку подал глава Минэкологии Роман Абрамовский.