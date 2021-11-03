Цены на бензин в Украине снова выросли, а дизель подешевел

Главное: Бензин и в Украине дорожает. Дизель падает в цене.

Детали: Министерство экономики установили новые граничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине. Цифры были обнародованы 2 ноября НАК «Нафтогаз Украины».

Информируется, что расчетные цены для бензина подняли на 20 копеек (с 28,20 до 28,40 гривен за литр).

А вот дизельное топливо упало в цене на 17 копеек (с 25,07 24,90 гривен за литр).

Уточняется, что, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,40 гривен за литр, а дизельного топлива стоимость будет максимум 31,90 гривен за литр.

Стоит добавить, что граничные наценки на бензин и дизель составляют пять и семь гривен соответственно.

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