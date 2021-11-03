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Новости > Ситуация с коронавирусом в Киеве значительно ухудшилась

Ситуация с коронавирусом в Киеве значительно ухудшилась

Агата Кловская
03.11.21 10:31
561
Ситуация с коронавирусом в Киеве значительно ухудшилась

Главное: Ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшается. Фиксируется максимум смертей.

Детали: Коронавирус в Киеве наращивает обороты. О ситуации на среду, 3 ноября, сообщает министерство здравоохранения.

Информируется, что за сутки скончались 69 человек, что является новым антирекордом. Прошлый максимум составлял 60 смертей.

Кроме этого за сутки выявили заразу у 2 024 – это максимум по стране.

Выздоровели 1 110 людей.

С начала пандемии в украинской столице заболели 263 559 человек, а выздоровели 231 733 больных.

Жертвами заразы в городе стали уже 6 337 людей.

В тему: В Киеве митингуют актиковидники и активакцинаторы.

Тэги: Киев, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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