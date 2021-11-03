«Шахтеру» предрекли неудачу в Мадриде

Главное: «Шахтер» готовится к матчу с «Реалом». Украинской команде пророчат неудачу.

Детали: В среду, 3 ноября, донецкий «Шахтер» проведет матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Украинская команда сыграет в Мадриде против «Реала».

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз на эту встречу.

На победу «Реала» ставят 1,2 к 1, на ничью – 6,5 к 1, а шансы «Шахтера» оцениваются как 15 к 1.

Самым вероятным исходом поединка называют победу хозяев со счетом 2-0 (6,5 к 1).

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