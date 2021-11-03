Коронавирус в Украине: 23 393 заболевших и 720 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 23 393 человека. Умерли 720 больных.

Детали: Коронавирус продолжает бушевать в Украине. Данные на среду, 3 ноября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 23 393 человека. Госпитализация понадобилась для 5 935 людей, а выздоровели 11 937 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 73 461, методом ИФА – 21 106, экспресс-тестами – 62 936.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (2 024), а также Днепропетровской (1 935), Одесской (1 858), Харьковской (1 374) и Запорожской (1 558) областях.

Умерли еще 720 больных. За все время скончались 69 447 людей.

С начала пандемии заболели 2 979 086 человек, а выздоровели 2 466 674 больных.

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