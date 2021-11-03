Обнародован график ВНО-2022

Главное: Согласно графику проведения основной сессии ВНО, регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании начинается с 1 февраля 2022 года. Продлится она до 9 марта.

Детали: В Украине утвержден график проведения основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Отмечается, что регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 1 февраля по 9 марта 2022 года. Руководители заведений образования смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГНА в форме ВНО до 1 марта 2022 года.

До 29 апреля 2022 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Тестирование основной сессии ЗНО-2022 состоится по такому графику:

— физика — 23 мая;

— химия — 26 мая;

— украинский язык, украинский язык и литература — ​​31 мая;

— математика, математика (задание уровня стандарта) — 3 июня;

— испанский язык, немецкий язык, французский язык — 6 июня;

— английский язык — 7 июня;

— история Украины — 10 июня;

— география — 14 июня;

— биология — 17 июня.

Сообщается, что информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2022 года.

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