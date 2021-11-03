В отставку подал министр обороны Андрей Таран

Главное: Министр обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке. Вместо него на эту должность планируют назначить Алексея Резникова, который подал в отставку с поста главы Минреинтеграции.

Детали: Министр обороны Андрей Таран подал заявление об отставке, сообщил во вторник, 2 ноября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Вместо Тарана планируют назначить Алексея Резников, который уволился с поста главы Минреинтеграции.

Отметим, что Таран был назначен министром обороны в марте 2020 года, когда Кабмин Дениса Шмыгаля сменил правительство Алексея Гончарука.

В тему: 1 ноября сразу два министра Кабмина написали заявления об отставке.

2 ноября глава Минэкономики Алексей Любченко написал заявление об отставке.

Немногим ранее в отставку подал глава Минэкологии Роман Абрамовский.