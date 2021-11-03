В Минздраве рассказали, сколько человек в Украине умерло после прививки от коронавируса

Главное: В Минздраве заявили, что из-за COVID-вакцинации в стране якобы не зафиксировано ни одного летального случая. Эксперт Татьяна Башкатова рассказала, что большинство неблагоприятных событий после иммунизации, о которых стало известно ГЭЦ, — это привычные для медиков проявления.

Детали: В Украине частота неблагоприятных событий после иммунизации (НСПИ) от коронавируса составляет 0,1%. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Как пояснила директор департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Татьяна Башкатова, врач обязан отчитываться о НСПИ, которые зафиксированы у пациента в течение 30 дней, однако он не должен самостоятельно делать выводы относительно их причин.

Эксперт рассказала, что большинство неблагоприятных событий после иммунизации, о которых стало известно ГЭЦ, — это привычные для медиков проявления, а именно:

— покраснение кожи,

— головная боль,

— недомогание,

— миалгия (боли в мышцах),

— повышение температуры тела и т. д.

Вместе с тем, в Украине было зарегистрировано 14 случаев анафилаксии на около 17 млн введенных доз. В Минздраве объясняют, что это очень низкая частота.

«Ни один летальный случай вследствие вакцинации не зарегистрирован... профиль безопасности вакцин от COVID-19 является благоприятным и польза значительно превышает риск», — резюмировали в Минздраве.

В тему: Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине значительно превышает норму.