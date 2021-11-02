Очередной министр подал в отставку

Главное: Глава Минэкономики Алексей Любченко написал заявление об отставке. Его подозревают в причастности к многомиллиардным «сверткам» НДС.

Детали: Министр экономики Украины Любченко Алексей подал в отставку. С соответствующим заявлением он обратился к аппарату Верховной Рады. Об этом Telegram-канал представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

«Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности», — написал Мельничук.

Отметим, как рассказал нардеп от «Слуги народа» Ростислав Тистик, первого вице-премьер-министра по экономике Алексея Любченко может заменить заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.

Отметим, что министр обвиняется в причастности к многомиллиардным «сверткам» НДС и отсутствию стратегического видения развития экономики.

В тему: Накануне сразу два министра Кабмина написали заявления об отставке.

Немногим ранее в отставку подал глава Минэкологии Роман Абрамовский.