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Новости > 30 октября Православная Церковь установила день памяти жертв репрессий

30 октября Православная Церковь установила день памяти жертв репрессий

Александра Кудрявцева
30.10.21 15:10
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30 октября Православная Церковь установила день памяти жертв репрессий
Главное: Священный Синод РПЦ принял решение во всех епархиях 30 октября совершать поминальные службы в память о жертвах репрессий.
 
Детали: Об этом рассказал заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва, сообщает patriarchia.ru.
 
«Еще в 2011 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви принял документ, в котором говорилось, что нужно не только совершать память новомучеников, но также и вспоминать всех невинных жертв репрессий. За прошедшие годы устоялись определенные традиции, связанные с сохранением памяти об этих людях. К ним относится и традиционная акция в Бутово. Все это было систематизировано Священным Синодом, чтобы во всех епархиях совершались поминальные службы, определенным образом совершалась память о жертвах репрессий. То есть в отдельных местах что-то зародилось спонтанно или по инициативе определенных архиереев, священников, мирян, а в конце концов это было собрано, подытожено и предложено уже всей Церкви в качестве руководства к действию. Таков нормальный порядок в Церкви», - объяснил епископ Савва.
 
Владыка отметил, что совершаются заупокойные богослужения по православным, «а во внебогослужебном порядке, как, например, во время чтения имен расстрелянных на Бутовском полигоне, нет никакого различения по религиозному или иному признаку - перечисляются все известные имена»
 
На вопрос можно ли помолиться обо всех, а не только о православных, архиерей ответил, что «в чинопоследовании заупокойного богослужения Церковь молится о том, чтобы людей, которые веровали во Христа, Он принял в Свое Царство». 
 
«За тех людей, которые при жизни не веровали во Христа, не приняли решения стать членами Его Церкви, мы решать не можем. Как Господь с ними поступит, как будет решена их судьба, мы знать не можем. Это относится к тому, о чем Церковь не учит: мы не знаем, каким именно образом Господь поступит в Своем Царстве с людьми нравственной жизни, которые были при этом атеистами. А молитва - это, в том числе, некое свидетельство о том, что нам дано знать», - пояснил заместитель управделами Московской Патриархии.
 
Как сообщалось ранее, в 2021 году 30 октября в Русской Православной Церкви впервые совершаются заупокойные богослужения обо всех православных христианах, безвинно убитых или безвинно пребывавших в заключении в годы советской власти. Поминальные службы проходят по решению Священного Синода от 23-24 сентября 2021 года.
 
В тему: В Церкви прославили в лике святых архимандрита Геннадия (Парфентьева).
 

Тэги: РПЦ

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