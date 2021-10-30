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Новости > Митрополит Антоний рассказал, как христианину относиться к техническим новинкам

Митрополит Антоний рассказал, как христианину относиться к техническим новинкам

Александра Кудрявцева
30.10.21 12:45
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Митрополит Антоний рассказал, как христианину относиться к техническим новинкам
Главное: Чем больше власть продвигает цифровизацию всего, тем больше риск, что всё это в один день может остановиться.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Комсомольская правда в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Совсем недавно в социальной сети Фейсбук произошёл сбой. Сеть практически не работала несколько часов. Казалось бы, что в этом страшного? Но у многих людей это происшествие вызвало панику, а новость об этом сбое осветили все ведущие мировые СМИ.
 
Всё произошедшее воочию продемонстрировало не только зависимость людей от интернета, но и то, насколько хрупкими могут быть достижения технического прогресса. Достаточно, чтобы хоть ненадолго отключилось электричество, чтобы многие окружающие предметы просто вышли из строя, а привычный комфорт рухнул», — сказал митрополит Антоний.
 
Он отметил, что чем больше власть продвигает цифровизацию всего, тем больше риск, что всё это в один отнюдь не прекрасный день может остановиться. «А, учитывая, что данная цифровизация всё более глобальна, её сбой тоже принял бы глобальные масштабы», - добавил архиерей.
 
При этом, владыка подчеркнул, что это не значит, что технологические блага цивилизации есть некое однозначное зло, от которого нужно бежать в леса. 
 
«Но подобная ситуация даёт повод поразмышлять, насколько зависим от техники и насколько привыкли к этой зависимости. Возможно, жителей сёл это так сильно не заденет, но для обитателей больших городов последствия глобального цифрового сбоя были бы весьма ощутимыми. Только представьте: везде и сразу выключается интернет, сервисы, привязанные к Google и другим подобным мегакорпорациям, интернет-банкинг, проезд в транспорте по электронным билетам, все эти «умные» устройства — от пылесосов до климат-контроля», - сказал управделами УПЦ.
 
Митрополит Антоний считает, что для христианина в данном контексте есть повод в который раз осознать всю тщету и суетность земной жизни и вспомнить о Господе, Который никак не зависит от подачи электроэнергии, от поставок газа или чего-то подобного. «Господь и Его защита с нами всегда, лишь бы сами этого хотели», - заключил владыка.
 
В тему: Управделами УПЦ дал совет, как избежать скандалов из-за вакцинации и пандемии.

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