Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В самом центре Киева пассажиры такси жестоко избили водителя из-за просьбы надеть маски

В самом центре Киева пассажиры такси жестоко избили водителя из-за просьбы надеть маски

Александр Панько
30.10.21 14:01
128
В самом центре Киева пассажиры такси жестоко избили водителя из-за просьбы надеть маски

Главное: На Майдане независимости в Киеве три человека избили водителя такси Uber. Все из-за того, что таксист попросил пассажиров надеть маски.

Детали: В центре Киева группа пассажиров избила таксиста Uber из-за просьбы надеть маски. Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

26-летний таксист Роман рассказал, что трое пассажиров на него напали ранним утром на Майдане напротив памятника «Глобус».

Когда водитель попросил пассажиров надеть маски, один из них начал его душить. Таксист сумел вырваться из машины, но злоумышленники догнали его, повалили на землю, а после избивали ногами и никто из проезжающих мимо водителей не остановился помочь пострадавшему.

Кроме того, пассажиры угрожали Роману расправой, если он не отвезет их в Бровары в Киевской области бесплатно, что водителю и пришлось сделать.

После этого Роман обратился за медицинской помощью: врачи диагностировали у него сотрясение мозга и перелом верхней челюсти. Не исключено, что ему понадобится операция на лице.

Потерпевший уже обратился в полицию — правоохранители пообещали приехать к нему в больницу. В Uber отказываются предоставлять информацию о пассажирах без официального запроса правоохранителей.

В тему: В июне трое парней похитили и жестоко избили таксиста в Киеве.

Тэги: Киев, общество, такси, избиение, Uber, Майдан Незалежности

Комментарии

Статьи

30.10.21 09:18

Кем на самом деле были неандертальцы? Новое открытие проливает свет на этот вопрос

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

Как связан Пакистан с современным конфликтом в Афганистане?
29.10.21 15:53

Как связан Пакистан с современным конфликтом в Афганистане?

Автор: Diplomatic Aspect

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.10.21 13:10

Митрополит УПЦ объяснил, болеют ли дети за грехи родителей
30.10.21 12:45

Митрополит Антоний рассказал, как христианину относиться к техническим новинкам
30.10.21 11:21

В Украине за подделку COVID-сертификатов хотят сажать на 8 лет
30.10.21 04:53

День Зимы: какой праздник отмечается 30 октября 2021 года
29.10.21 20:03

В Минздраве рассказали, сколько всего украинцев вакцинировалось от коронавируса
29.10.21 19:51

Ученые разгадали секрет панд
29.10.21 19:00

Главные новости за 29 октября 2021 года
29.10.21 18:18

Куда поехать и где можно отдохнуть в период локдауна?
29.10.21 18:02

Епископ УПЦ объяснил, как чтение Библии помогает принимать правильные решения
29.10.21 17:45

Управделами УПЦ дал совет, как избежать скандалов из-за вакцинации и пандемии
30.10.21 11:21

В Украине за подделку COVID-сертификатов хотят сажать на 8 лет
29.10.21 19:00

Главные новости за 29 октября 2021 года
29.10.21 16:50

В МОЗ назвали второй регион почти с полной вакцинацией. Заболеваемость там сейчас на нуле
29.10.21 12:56

В Минздраве рассказали, когда можно делать прививку после выздоровления от коронавируса
29.10.21 11:28

СНБО прогнозирует тысячу умерших от коронавируса в сутки уже в ближайшем будущем
29.10.21 09:32

Коронавирус в Украине: 26 870 заболевших и 648 погибших
28.10.21 19:00

Главные новости за 28 октября 2021 года
28.10.21 16:57

Украинцам объяснили, как вакцинироваться, имея поддельный COVID-сертификат
28.10.21 16:01

Киев ужесточает карантинные ограничения
28.10.21 15:47

Крупным городам Украины светит медицинский коллапс
26.10.21 16:56

На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе
29.10.21 12:28

На Земле ожидается мощнейшая магнитная буря
26.10.21 19:00

Главные новости за 26 октября 2021 года
25.10.21 20:44

В ВОЗ уверены в скорой победе над коронавирусом
26.10.21 00:01

Появились новые подробности трагедии с участием Алека Болдуина
26.10.21 14:58

Третья волна COVID: Украина побила все континентальные максимумы за всю историю пандемии
26.10.21 20:22

Ученые рапортуют об исчезновении одного из штаммов гриппа
23.10.21 15:36

В СНБО прогнозируют более тысячи смертей от коронавируса ежедневно
26.10.21 13:32

Нидерландский суд решил судьбу «скифского золота»
25.10.21 14:42

С 1 ноября украинских водителей ждет много неожиданностей
Фото и Видео
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Опубликовано видео эпичного прорыва теплотрассы в Киеве
Появилось видео с места пожара в Днепре, который унес две жизни
Появилось видео с места пожара в Днепре, который унес две жизни
Киев ужесточает карантинные ограничения
Киев ужесточает карантинные ограничения
Опубликовано видео, как в Киевской области мужчина угрожал медсестре пистолетом
Опубликовано видео, как в Киевской области мужчина угрожал медсестре пистолетом
Появилось видео, как в Канаде самолет сел на оживленную трассу
Появилось видео, как в Канаде самолет сел на оживленную трассу
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе
В центре Киева подростки жестоко избили мужчину
В центре Киева подростки жестоко избили мужчину
Под Киевом прогремел мощный взрыв в детском саду
Под Киевом прогремел мощный взрыв в детском саду
Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.