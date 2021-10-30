В Украине за подделку COVID-сертификатов хотят сажать на 8 лет

Главное: В Украине планируют ужесточить наказание за подделку сертификатов о вакцинации. Тех, кто будет изготавливать такие фальсифицированные документы, предлагается наказывать лишением свободы сроком до 8 лет.

Детали: Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий рассказал о планах усиления ответственности за подделку сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Говоря об внеочередное заседание парламента, которое должно состояться 2 ноября, Радуцкий отметил, что на нем должно рассматриваться, в частности, законопроект, который повышает в три раза уголовную ответственность за подделку сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов.

Депутат уточнил: «Если это... многократное нарушение закона по использованию фальсифицированных документов, — до 8 лет лишения свободы».

Радуцкий также заметил, что под «многократностью» подразумевается совершение таких действий более одного раза.

«И это, что касается людей, которые производят, изготавливают. А люди, которые пользуются, — там административная ответственность также увеличивается... Там за 50 тысяч гривен», — сказал он.

Парламентарий также отметил, что из 800 уголовных дел, которые в настоящее время возбуждено правоохранителями относительно поддельных сертификатов «проходит одна медсестра в Одесской области, все остальное — это интернет, это разные аферисты».

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